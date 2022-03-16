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Звезда Сomedy Woman рассказала об отношении мужа-иностранца к России

Экс-участница Сomedy Woman Федункив заявила, что ее муж-итальянец обожает Россию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актриса кино и телевидения, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив рассказала, как ее муж-итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi) относится к России. Подробности она раскрыла в беседе с «Телепрограммой».

Федункив заявила, что ее муж-иностранец обожает Россию. По словам звезды Comedy Woman, за годы жизни в стране Маджи стал практически своим для россиян. «Иногда мне кажется, что мой муж куда больше русский, чем я сама», — призналась она и добавила, что считает его «русским итальянцем».

Также актриса отметила, что ее супруг тонко чувствует многие вещи, связанные с менталитетом жителей страны. «Если Стефано что-то не понимает, то всегда спрашивает; пытается понять, а потом старательно закрепляет это и дома, и на работе», — рассказала Федункив.

Ранее звезда Comedy Woman раскрыла подробности отношений с матерью супруга. По словам Федункив, сначала свекровь относилась к ней настороженно, но потом они смогли подружиться.

О замужестве звезды Comedy Woman стало известно в конце июля 2021 года. В окружении Федункив сообщили, что она узаконила отношения с 37-летним итальянцем. Известно, что у Маджи есть собственный бизнес, последние несколько лет мужчина живет и работает в России.

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Евгения Наумова
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