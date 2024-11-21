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13:44, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Директор звезды Comedy Woman прокомментировал сообщения о рождении у нее ребенка

Директор Марины Федункив опроверг сообщения о том, что артистка стала матерью
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Директор звезды шоу Comedy Woman, актрисы Марины Федункив Игорь Ковалев опроверг сообщения о том, что артистка стала матерью. Об этом пишет Woman.ru.

Ковалев заявил изданию, что слух о рождении у 53-летней Федункив ребенка не имеет ничего общего с реальностью. Он также опроверг утверждения о том, что артистка была беременна.

О том, что звезда Comedy Woman впервые стала матерью, 21 ноября сообщил Starhit со ссылкой на окружение артистки. Утверждалось, что ребенок якобы появился на свет еще в октябре. Сама актриса публично эту информацию не комментировала.

О предполагаемой беременности Федункив сообщалось в августе. Артистка тогда отреагировала на слух фразой «это очень смешно».

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