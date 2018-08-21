Британские туристы оголились в фонтане и попали на видео

Двое британских туристов разделись в фонтане рядом с памятником Виктору Эммануилу II (Витториано) в Риме на площади Венеции и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На ролике, снятом туристическим гидом, видно, как двое мужчин позируют на камеру и дурачатся в нижнем белье, стоя в воде недалеко от монумента, посвященного погибшим в Первой мировой войне. На данный момент нарушителей порядка разыскивает полиция Италии.

Материалы по теме Припекло Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру

Ранее в июне полиция Рима задержала мужчину, который снимал на фото и видео нижнее белье туристок. По предварительным данным, итальянец, личность которого не раскрывается, в качестве жертв выбирал путешественниц в коротких юбках, осматривающих фонтан Треви (знаменитую достопримечательность итальянской столицы). В противоправных действиях его уличила 6 июня отдыхающая из Азии. Она выразила 40-летнему мужчине свое возмущение его поведением.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!