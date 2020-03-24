Названы явные признаки скрываемых стюардессами неприятностей на борту самолета

Неизвестная стюардесса назвала явные признаки неприятностей на борту самолета, вызванных странным запахом. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, пишет Express.

По словам бортпроводницы, члены экипажа, как правило, используют специальные приемы, чтобы скрыть вонь, исходящую, например, от туалетных кабинок или нечистоплотных пассажиров. В частности, летный состав нередко устанавливает более высокую температуру в одной из частей лайнера, чтобы локализовать там запах.

Кроме того, устранить неприятную ситуацию нередко помогает кофе. «Молотый кофе источает сильный аромат и может подавлять или нейтрализовать другие сильные запахи, в том числе чеснока, лука, рвоты, мочи и мертвых животных», — пояснила участница треда.

12 марта сообщалось, что неизвестная стюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета. Так, бортпроводница порекомендовала пассажирам пересчитать спинки кресел от своего места до ближайшего к нему аварийного выхода.

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