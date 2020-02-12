Стюардесса раскрыла опасность кофе и чая на борту самолета

Стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific раскрыла опасность употребления на борту самолета различных напитков. Об этом пишет Express.

По словам Дерри Лин (Derry Lin), в первую очередь пассажирам следует отказаться от подаваемой во время авиапутешествия воды, так как она «далеко не так чиста, как многие думают». «Вода в самолете абсолютно отвратительна, и цистерну, из которой она поступает, буквально никогда не чистят», — заявила она, посоветовав просить у бортпроводников бутилированную воду.

Кроме того, стюардесса порекомендовала туристам воздержаться от употребления кофе и чая во время полета на самолете, так как вода, на основе которой эти напитки были приготовлены, тоже может быть грязной. «Избегайте кофе на борту, выпейте его, когда доберетесь до пункта назначения», — заключила Лин.

11 февраля сообщалось, что член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта порекомендовала не брать с собой продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок. Запах от такой пищи, по словам стюардессы, моментально распространяется по всему салону самолета и мешает другим пассажирам наслаждаться полетом.

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