Стюардесса назвала непригодную для обеда в самолете еду

Стюардесса назвала еду, непригодную для потребления на борту самолета. Ее слова приводит The Sun.

Так, член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта (Shanie Peralta) порекомендовала не брать с собой продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок. Запах от такой пищи, по словам стюардессы, моментально распространяется по всему салону самолета и мешает другим пассажирам наслаждаться полетом.

Помимо этого Перальта посоветовала избегать еды, которая может испачкать соседей или салон лайнера: например, печенье, чипсы, супы. Она также отметила, что вместо того, чтобы самостоятельно открывать напитки, лучше дождаться помощи бортпроводников.

В тот же список стюардесса добавила продукты, способные вызвать аллергию, и алкогольные напитки.

В декабре 2019 года неизвестный путешественник рассказал, как получить бесплатную еду в аэропорту, притворившись пассажиром, у которого задерживается вылет. По его словам, необходимо найти на табло перенесенный рейс, а затем смешаться с толпой пассажиров этого самолета.

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