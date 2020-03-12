Стюардесса дала совет по спасению жизни в случае аварийной ситуации на борту

Неизвестная стюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, пишет Express.

Так, бортпроводница порекомендовала пассажирам пересчитать спинки кресел от своего места до ближайшего к нему аварийного выхода. По ее словам, эта информация пригодится в случае сбоя освещения, задымления в салоне воздушного судна или любых других ограничений видимости. «Если ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, крайне поможет в такой ситуации», — заключила она.

Также автор поста заметила, что путешественникам следует всегда прислушиваться к требованиям членов экипажа, в том числе внимательно относиться к инструктажу по технике безопасности и не игнорировать, к примеру, информацию о том, где расположены аварийные выходы, а также как обращаться с кислородными масками и спасательными жилетами.

27 декабря прошлого года стюардесса авиакомпании Emirates, признанной одной из самых лучших в мире, раскрыла секреты того, как сделать путешествие на самолете более комфортным. Так, она советует пассажирам заранее позаботиться о собственном досуге на время перелета — скачать фильмы, музыку и книги на портативные устройства. Вдобавок, по ее словам, следует взять с собой дополнительное зарядное устройство.

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