Стюардесса лучшей авиакомпании в мире раскрыла секреты комфортного перелета

Стюардесса авиакомпании Emirates, признанной одной из самых лучших в мире, раскрыла секреты того, как сделать путешествие на самолете более комфортным. Об этом пишет Travel and Leisure.
Лорен Гилфойл (Lauren Guilfoyle) советует пассажирам заранее позаботиться о собственном досуге на время перелета — скачать фильмы, музыку и книги на портативные устройства. Вдобавок следует взять с собой дополнительное зарядное устройство, чтобы избежать полной разрядки аккумулятора и «блуждания по аэропорту в поисках розетки».
По словам бортпроводницы, перед дальними авиапутешествиями стоит провести активную тренировку или хотя бы сделать, например, несколько отжиманий, так как долгое нахождение на борту может вызвать усталость, головокружение и проблемы с кровообращением. При этом самый полезный способ времяпрепровождения в полете — сон, подчеркивает Гилфойл.
Наконец, рекомендует собеседница издания, туристам лучше выбирать для полета комфортную одежду. «Я рекомендую носить удобную обувь, чтобы быстро ходить по аэропорту (...), надевать несколько слоев одежды, чтобы адаптироваться к любой температуре, и убедиться, что ваш наряд — это то, в чем вы сможете расслабиться», — объяснила стюардесса.
По ее мнению, время является основным фактором стресса для путешественников. В связи с этим, утверждает Гилфойл, крайне важно выполнить все связанные с поездкой задачи заранее, будь то упаковка багажа или заказ такси. Чтобы снизить уровень стресса до минимума, во время путешествия желательно проводить досуг с близкими людьми, а также уделить время себе.
10 мая компания AirHelp представила рейтинг самых лучших авиакомпаний в мире. Они были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. В список вошли, в частности, Qatar Airways, American Airlines и Aeromexico, а также WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.