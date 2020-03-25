Президент России Владимир Путин отверг возможность закрыть Россию. Об этом он заявил в ходе обращения, которое транслирует РИА Новости в YouTube.

По словам российского лидера, Россия в силу географических особенностей не может отгородиться от других государств. В связи с этим предотвратить попадание вируса в страну невозможно.

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Ранее Путин заявил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно, но удается сдерживать массовое его распространение.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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