Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса

Обращение президента России Владимир Путин к нации, которое состоится 25 марта в 15:00 по московскому времени, будет посвящено переносу всероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на знакомые с подготовкой обращения источники.

По словам одного из собеседников издания, возможности определить новую дату пока нет, поскольку ситуация с распространением коронавируса неясна. Вместе с тем он отметил, что с юридической точки зрения перенос даты с 22 апреля без установления новых сроков возможно.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, в своем обращении Путин также предложит меры, которые государство окажет для поддержки экономики в связи с коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Обращение будет показано по телевидению около 15:00 по московскому времени. По словам Пескова, ради выступления Путин отменил поездку в Санкт-Петербург.

17 марта Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам пройдет 22 апреля только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация. При этом он не исключил переноса даты голосования.

19 марта президент заявлял, что Россия должна быть готова к любому развитию событий из-за распространения коронавируса. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве.

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