Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать в поезде

Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь — Киев прямо на глазах ее сына. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

По слова Луговой, ночью в купе ворвался мужчина в одних трусах и стал избивать ее. Двушка начала кричать, от ее крика проснулся сын. Мужчина попытался ударить и ребенка, однако Луговая смогла остановить злоумышленника, сказав, что выполнит любую его просьбу.

В ответ на это мужчина попытался ее изнасиловать. Луговая попросила его выйти, чтобы ребенок ничего не увидел, пошла с мужчиной в его купе, откуда сбежала к проводнице под предлогом похода к ребенку. В итоге она спряталась в соседнем вагоне, а мужчину задержали и поместили под охрану.

Муж телеведущей добавил, что сотрудники поезда предлагали ей деньги в обмен на неразглашение информации о случившемся. Оказалось, что злоумышленник ехал в поезде зайцем, а проводники боялись быть уволенными, поэтому не вызывали полицию, сообщает РЕН ТВ.