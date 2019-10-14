Российский комик ответил на критику из-за похвалы Москвы

Российский актер и телеведущий Денис Косяков заявил, что его признание в любви к Москве выявило «много кретинов» среди либералов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Косякова, до вчерашнего дня он жил в мире, где есть «отвратительные тупые кремлеботы и прекрасные умные либералы». «Но стоило мне посметь сказать, что я люблю свой город, и выяснилось, как много кретинов среди тех, кто называет себя либералами», — добавил он.

Артист отметил, что эти «кретины» его разочаровали.

12 октября Косяков сравнил канадский город Торонто с Москвой и заключил, что российская столица лучше любого места, где он был. В качестве доказательств комик привел быстрый интернет и бесплатный Wi-Fi «практически везде», «дешевую и безумно вкусную еду» и отсутствие проблем с горячей водой и отоплением. Актер подчеркнул, что ему за этот твит не заплатили.

Подписчики Косякова раскритиковали его пост, написав, что в Москве плохо с жилищно-коммунальным хозяйством, дорогами, школами и правопорядком. Некоторые предлагали владельцу аккаунта навсегда остаться за границей.

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