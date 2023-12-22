Известный в России комик рассказал об отвратительных концертах за границей

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде, живущий за границей, рассказал о двух неудачных концертах в Барселоне. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста LAIKA PRO, доступном на YouTube.

Мирзализаде рассказал, что в концертном туре посетил несколько европейских городов. «В Барселоне были два маленьких отвратительных концерта. Но это я там сам загнался», — признался комик.

При этом юморист отметил, что выступления в остальных городах прошли для него успешно. Среди них он выделил концерты в Кишиневе, Амстердаме и Берлине.

Ранее Мирзализаде рассказал об одном из самых странных концертов в его жизни. По словам комика, на выступлении в Аргентине половину зрительного зала заняли беременные женщины.

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде участвовал в юмористической программе Stand Up на ТНТ с 2014 по 2015 год. В 2021-м МВД России признало нежелательным нахождение юмориста в России. Поводом стала шутка про русских, которую он произнес в шоу «Разгоны» на YouTube. Вид на жительство комика аннулировали, ему запретили въезд в страну. В свою очередь, Мирзализаде заявил, что шутка была вырвана из контекста и на самом деле была антиксенофобской.