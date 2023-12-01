Известный в России комик назвал один из самых странных концертов в жизни

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде назвал странным свой концерт, прошедший в Аргентине. О выступлении в южноамериканской стране он рассказал на концерте в Казахстане. Запись доступна на YouTube.

Мирзализаде напомнил, что, по законам Аргентины, дети, рождающиеся на территории этой страны, становятся ее гражданами. «У меня в этой стране был один из самых странных концертов в моей жизни. У меня было 170 зрителей, половина из которых — беременные женщины, представляете?» — добавил комик.

Он пошутил о присутствии множества беременных женщин в зале, отметив, что впервые на его концерте «людей было больше, чем мест». «Впервые я столкнулся с таким ажиотажем», — поиронизировал юморист.

Ранее Мирзализаде объяснил уход из юмористического шоу Stand Up на канале ТНТ. Комик заявил, что перестал сниматься в проекте из-за определенных рамок на телевидении.

Идрак Мирзализаде — белорусский стендап-комик талышского происхождения. В 2014-2015 годах был участником шоу Stand Up на ТНТ. В августе 2021 года МВД России признало его нахождение в стране нежелательным. Причиной стала грубая шутка комика про русских, которая прозвучала в эфире YouTube-шоу «Разгоны». У юмориста аннулировали вид на жительство в России, ему также запретили въезд в страну. Мирзализаде уверял, что его высказывание носило антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.