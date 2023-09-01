Популярный в России комик объяснил уход с телевидения

Комик Мирзализаде заявил, что перестал сниматься в шоу Stand Up из-за рамок ТВ

Популярный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде ответил на вопрос о том, почему он перестал сниматься в шоу Stand Up на канале ТНТ. Свой уход с телевидения он объяснил в эфире шоу «Прослушка», запись которого доступна на YouTube.

По словам Мирзализаде, он ушел из проекта из-за рамок, которые есть на телевидении. «В Stand Up на ТНТ ты должен сдать десятиминутный монолог (...), в котором шутка, смех, аплодисменты, шутка, смех, аплодисменты. Мне интереснее работать с шутками так, чтобы это не было механически, когда ты обязан вызывать одинаковую реакцию каждые десять секунд», — отметил он, говоря о причинах ухода с телеэкрана.

Также комик заявил, что, выступая в программе, ему в будущем не удалось бы нарастить свою аудиторию. Юморист объяснил это тем, что в таком случае он бы продолжал выступать на телевидении с одинаковыми шутками и никак бы не развивался.

Ранее Мирзализаде сравнил КВН и комедийное шоу «Игра», съемки которого были приостановлены на ТНТ. Комик признался, что ему было интереснее наблюдать за проектом ТНТ, чем за КВН, потому что в нем участвуют очень известные артисты.

Идрак Мирзализаде — белорусский стендап-комик талышского происхождения. В 2014-2015 годах был участником шоу Stand Up на ТНТ. В августе 2021 года МВД России признало его нахождение в стране нежелательным. Причиной стала шутка комика про русских, которая прозвучала в эфире YouTube-шоу «Разгоны». У юмориста аннулировали вид на жительство в России, а также ему запретили въезд в страну.