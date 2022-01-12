Идрак Мирзализаде сравнил КВН и шоу «Игра»

Популярный стендап-комик Идрак Мирзализаде сравнил КВН и комедийное шоу «Игра», съемки которого были приостановлены на ТНТ. В интервью для YouTube-канала «Говорящие головы» он рассказал, какой из этих двух проектов лучше.

Мирзализаде признался, что ему больше понравилось шоу «Игра». По его мнению, за проектом ТНТ интереснее наблюдать, чем за КВН, потому что в нем участвуют очень известные артисты.

«Я фанат Азамата Мусагалиева (капитан команды «Сборная Камызякского края», которая из КВН перешла в «Игру» — прим. «Ленты.ру»). И в целом "Камызяки" как проект сами по себе вне КВН и в КВН просто потрясающие, комедийные. Вместе у них комедийная синергия какая-то», — отметил он.

Стендапер добавил, что в остальном «Игра» и КВН ничем не отличаются. «Это в любом случае разные сорта одного говна», — подчеркнул Мирзализаде.

2 ноября стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры» и трансляцию уже отснятых выпусков из-за пандемии коронавируса. Уточнялось, что телеканал не хочет подвергать риску зрителей, артистов и съемочную группу проекта.

До этого шоу «Игра» раскритиковал руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Он заявил, что проект ТНТ — это калька КВН. Кроме того, Масляков назвал обещание победителям шоу 30 миллионов рублей аморальным по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.

В юмористическом шоу «Игра» участвуют 12 команд, состоящих из представителей старой и новой школы юмора. Среди них — Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев и многие другие. Ведущим проекта стал Евгений Чебатков, в состав жюри вошли Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян и Юлия Ахмедова.