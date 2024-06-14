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10:26, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль телеведущий высказался о живущих лучше россиянах

Ведущий Шац заявил, что живущие в России стали зарабатывать больше денег

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что после начала спецоперации на Украине россияне стали жить лучше. Об этом он высказался в подкасте для YouTube-канала Sheinkin40.

Ведущий подкаста Антон Привольнов отметил, что после того, как многие комики уехали из России, юмористы, оставшиеся в стране, стали больше зарабатывать. Шац согласился с этим.

«Многие отмечают, что люди, которые живут внутри [России], живут лучше. Все есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Все хорошо, люди отлично одеты», — описал свои впечатления телеведущий.

Он также заявил, что, по имеющейся у него информации, россияне стали более платежеспособными.

Ранее Шац рассказал о попытках сняться в израильских сериалах. По его словам, он два раза проходил кастинг, но ни один из них не был успешным.

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      Мария Большакова
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