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11:19, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Экс-ведущий Первого канала рассказал о насмешках над русскоязычными эмигрантами в Израиле

Привольнов: Избалованных русскоязычных эмигрантов называют тыквенным латте
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал о прозвище, которое в Израиле придумали для некоторых русскоязычных эмигрантов. В видео, опубликованном на YouTube, он заявил, что жалующихся на недостаток привычных комфортных условий релокантов в этой стране стали называть «тыквенным латте».

«Так назвали переехавших сюда в 2022 году русскоязычных граждан, господ. Считается, что этим избалованным созданиям в Израиле не хватает тыквенного латте. Вот все хорошо, а тыквенного латте нет», — отметил Привольнов. При этом ведущий отметил, что не согласен с таким мнением о релокантах и Израиле.

Ранее Привольнов также пошутил о высоких ценах в ближневосточном государстве. Он заявил, что в Израиле нет такого понятия как дешевое такси.

Перед этим экс-ведущий Первого канала рассказал о частой жалобе эмигрантов. По словам Привольнова, люди, уехавшие из России, сетуют на то, что они не могут найти работу за рубежом.

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