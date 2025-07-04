Экс-ведущий Первого канала рассказал о насмешках над русскоязычными эмигрантами в Израиле

Привольнов: Избалованных русскоязычных эмигрантов называют тыквенным латте

Уехавший из России бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал о прозвище, которое в Израиле придумали для некоторых русскоязычных эмигрантов. В видео, опубликованном на YouTube, он заявил, что жалующихся на недостаток привычных комфортных условий релокантов в этой стране стали называть «тыквенным латте».

«Так назвали переехавших сюда в 2022 году русскоязычных граждан, господ. Считается, что этим избалованным созданиям в Израиле не хватает тыквенного латте. Вот все хорошо, а тыквенного латте нет», — отметил Привольнов. При этом ведущий отметил, что не согласен с таким мнением о релокантах и Израиле.

Ранее Привольнов также пошутил о высоких ценах в ближневосточном государстве. Он заявил, что в Израиле нет такого понятия как дешевое такси.

Перед этим экс-ведущий Первого канала рассказал о частой жалобе эмигрантов. По словам Привольнова, люди, уехавшие из России, сетуют на то, что они не могут найти работу за рубежом.