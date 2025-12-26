Реклама

19:35, 26 декабря 2025Силовые структуры

Полина Лурье попросила Ларису Долину съехать из квартиры до 30 декабря

Адвокат Свириденко: Лурье попросила съехать Долину из квартиры до 30 декабря
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Полина Лурье попросила народную артистку России Ларису Долину съехать из квартиры в Хамовниках до 30 декабря. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает РИА Новости.

«Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сообщила юрист.

Свириденко также передала ТАСС, что певица через своего адвоката заявила Лурье о готовности освободить квартиру в центре Москвы до 5 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры, которая досталась Полине Лурье по решению суда. 26 декабря ее часть имущества была погружена в автомобиль певицы и увезена.

