Экономика
10:20, 9 января 2026Экономика

Адвокат Долиной раскрыла дату передачи ключей от проданной квартиры

Адвокат Пухова: Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на 9 января
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Передача ключей от проданной квартиры певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники запланирована на вторую половину дня 9 января. Дату раскрыла адвокат артистки Мария Пухова, ее слова приводит ТАСС.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила изданию, что Долина освободила жилплощадь. Тем временем представитель певицы Сергей Пудовкин отказался отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в передаче ключей. По словам адвоката Свириденко, по закону вместо нее этот может сделать уполномоченное лицо.

6 января стало известно, что Долина не появлялась в своей бывшей квартире в Хамовниках с 31 декабря 2025 года. Она назначила покупательнице дату передачи объекта — 9 января.

