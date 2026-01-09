Реклама

Экономика
13:11, 9 января 2026Экономика

У дома в Хамовниках заметили автомобиль с Долиной

РЕН ТВ: Автомобиль с похожей на Долину женщиной подъехал к дому в Хамовниках
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Черный Mercedes-Benz в пятницу, 9 декабря, подъехал к дому в Хамовниках. Сидящая внутри женщина была похожа на Ларису Долину, сообщает в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента.

Утром на территорию дома заехали два автомобиля — Toyota и Escalade, уточнил очевидец. За рулем первой машины, по его словам, была неизвестная женщина, вторую же вел мужчина. Последний, заметив представителей СМИ, продемонстрировал недовольство их присутствием. «Интересно? Газеты читайте, будет вам интересно», — заключил он.

Следом туда же прибыл Mercedes-Benz, в котором, по предположению журналистов, сидела сама экс-владелица квартиры. Он быстро проехал в подземный паркинг.

Ранее в пятницу стало известно, что охрана дома с квартирой, ранее принадлежавшей Долиной, перекрыла доступ во двор жилого здания в Хамовниках. Третьи лица в данный момент не могут попасть ни в подъезд, ни во двор, пояснила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко. Юрист также выразила надежду, что на новую собственницу квартиры и ее представителей эта мера распространена не будет.

