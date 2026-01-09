ТАСС: Охрана дома с квартирой Долиной перекрыла доступ во двор для третьих лиц

Охрана дома, где находится квартира, проданная певицой Ларисой Долиной, перекрыла доступ во двор для третьих лиц. Об этом рассказала ТАСС адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, на дворовую территорию и в подъезд никого не пускают. «Надеемся, что на нас это не распространится», — призналась Свириденко.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что передача ключей от квартиры артистки в столичном районе Хамовники запланирована на вторую половину дня 9 января. Известно, что певица уже освободила жилплощадь.

