Адвокат ответила на вопрос о выселении Долиной из квартиры приставами

Адвокат Свириденко: Неизвестно, когда приставы выселят Долину из квартиры

Адвокат покупательницы скандальной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках Полины Лурье подтвердила факт подачи заявления о выселении певицы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в разговоре с РЕН ТВ.

Помимо этого, Светлана Свириденко ответила на вопрос о сроках выселения народной артистки РФ. «Когда приставы будут выселять певицу из квартиры, пока неизвестно. Сама Долина сейчас уехала из России», — отметила адвокат.

О том, что Ларису Долину решили выселить из квартиры в центре Москвы при помощи судебных приставов, стало известно ранее 12 января. Сторона покупательницы пошла на такой шаг, поскольку звезда нарушила все оговоренные сроки выселения и не передала ключи Полине Лурье.

В данный момент певица отдыхает с семьей в одном из лучших отелей Абу-Даби. Все вопросы с квартирой, заявил адвокат Долиной, она намерена решать после того, как вернется в Россию 20 января.