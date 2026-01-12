Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Открыто исполнительное производство, рассказала ТАСС адвокат певицы Мария Пухова.

Представитель артистки назвала хайпом и привлечением внимания обращение покупательницы квартиры Полины Лурье к приставам.

«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — пояснила Пухова.

Адвокат добавила, что Долина готова передать жилье законной владелице еще с 5 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Лурье захотела привлечь приставов для выселения Долиной из скандальной квартиры. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко отметила, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи.