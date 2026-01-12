Реклама

13:53, 12 января 2026

Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной
Нина Ташевская
Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Судебные приставы положили начало принудительному выселению народной артистки России Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Открыто исполнительное производство, рассказала ТАСС адвокат певицы Мария Пухова.

Представитель артистки назвала хайпом и привлечением внимания обращение покупательницы квартиры Полины Лурье к приставам.

«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — пояснила Пухова.

Адвокат добавила, что Долина готова передать жилье законной владелице еще с 5 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Лурье захотела привлечь приставов для выселения Долиной из скандальной квартиры. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко отметила, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи.

