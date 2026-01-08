Реклама

Экономика
15:48, 8 января 2026Экономика

Лариса Долина освободила квартиру Лурье

Shot: Лариса Долина завершила масштабный переезд из квартиры Лурье в Хамовниках
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Лариса Долина завершила масштабный переезд из квартиры в Хамовниках, принадлежащей теперь Полине Лурье. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Shot.

Сторона Лурье пригласила артистку и ее представителей на передачу ключей 9 января. По словам адвоката Светланы Свириденко, неясно, состоится ли встреча. Долина, по имеющимся данным, находится за пределами России.

В последние три дня грузовики и работники, выносящие вещи певицы, больше не появлялись. В последний раз вещи Долиной вывозили 5 января. Тогда в переезде участвовали сразу три грузовых машины.

Певица не раз переносила срок предполагаемого переезда. Когда решение Московского городского суда было предано огласке, представители звезды утверждали, что она съедет 30 декабря. Позднее Долина выразила намерение съехать из квартиры 5 января, однако потом назвала новую дату — 9-е число.

Юрист Евгения Сабитова предположила, что Лурье не получить квартиру раньше окончания новогодних праздников. По ее словам, Долина фактически пользуется добротой покупательницы, которая решила не торопиться с обращением в службу судебных приставов.

