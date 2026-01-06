Назван предположительный срок освобождения Долиной квартиры

Юрист Сабитова: Полине Лурье не получить жилье раньше окончания праздников

Покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной не получить квартиру раньше окончания новогодних праздников. Как будет продвигаться выселение артистки, «Российской газете» рассказала юрист Евгения Сабитова.

Несмотря на намерение съехать из квартиры 5 января, Долина этого не сделала и назвала новую дату — 9-е число. Такие сведения накануне раскрыла адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Обещаний, как уточняется, тогда не звучало. Это не первый раз, когда Долина переносит срок предполагаемого переезда. Когда решение Московского городского суда было предано огласке, представители звезды утверждали, что она съедет 30 декабря.

Юрист считает, что таким образом Долина фактически пользуется добротой покупательницы, которая решила не торопиться с обращением в службу судебных приставов. Публикации решения суда для этого не требуется, пояснила собеседница газеты — исполнительный лист предоставят в суде, после чего необходимо обратиться к судебным приставам. Кроме того, как уточняется, решение о выселении можно подать в Федеральную службу судебных приставов через портал госуслуг. Без исполнительного листа приставы не возбудят производство.

После возбуждения исполнительного производства должнику, которым де-юре является Лариса Долина, дается порядка пяти дней. Если бы исполнительный лист был передан в ФССП еще 30 декабря, срок на добровольное выселение закончился бы как раз 5 января при условии, что приставы успели бы возбудить исполнительное производство и направить официальное уведомление певице. Если же исполнительный лист будет передан 6 января, срок завершится после 10-го числа. Но, учитывая выходные дни, взыскателям придется ждать окончания праздников, констатировала юрист.

Помимо переезда, с обращением к приставам встает и денежный вопрос. Если должник не освободит квартиру в срок, ему придется выплатить исполнительский сбор, который вырастет как раз с 9 января. Вместо прежних пяти тысяч рублей артистке придется заплатить десять тысяч. Дальнейший отказ от выселения повлечет административную ответственность по статье 17.15 КоАП РФ. Она предусматривает штраф суммой от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Однако юрист уверена, что семья Долиной к тому времени уже покинет жилплощадь.

Ранее стало известно, что Долина не навещала спорную квартиру с 31 декабря.