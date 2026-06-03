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20:36, 3 июня 2026Россия

Спецтранспорт энергетиков попал под удар ВСУ в российском регионе

В Брянской области под удар ВСУ попал спецтранспорт энергетиков
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Специальный транспорт энергетиков попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника в городе Почеп по автокрану ранения получили два сотрудника ПАО «Россети Центр»  — «Брянскэнерго». Одного из них спасти не удалось.

По словам чиновника, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на 3 июня системы противовоздушной обороны сбили над регионами России сотни украинских беспилотников. Под удар среди прочих субъектов Федерации попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.

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