Генетик Минздрава Куцев: В Москве и Томске работают генетические центры высокого уровня

В Екатеринбурге, Томске, Москве и Ростове работают ведущие медико-генетические учреждения, которые развиваются как полноценные межрегиональные центры. Их «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) назвал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико‑генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев.

Среди медико-генетических центров России Куцев выделил Томский национальный исследовательский медицинский центр, который работает еще с 1980-х годов. Специалист также упомянул медико-генетический центр в Екатеринбурге и Ростовский медицинский университет, где проводятся исследования. Среди столичных центров он выделил двух лидеров.

В Москве, понятное дело, свои лидеры: это центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, [Национальный медицинский исследовательский] центр здоровья детей Сергей Куцев главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава

По словам Куцева, в части ведущих медико-генетических центров в 2026 году начнут делать преимплантационное генетическое тестирование и неинвазивное пренатальное тестирование — они уже вошли в ОМС.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Лентой.ру» назвал три ключевых вопроса, которые наиболее остро стоят перед российской системой здравоохранения — одна из проблем относится к доступности врачей-специалистов в регионах. Специалист подчеркивал, что в действующей системе здравоохранения необходимо грамотно выстраивать маршрутизацию пациентов и реализовывать междисциплинарные подходы к их лечению.

