ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

На ПМЭФ назвали лучшие медико-генетические центры России

Генетик Минздрава Куцев: В Москве и Томске работают генетические центры высокого уровня
Алексей Курбатов
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Антонов / Фонд Росконгресс

В Екатеринбурге, Томске, Москве и Ростове работают ведущие медико-генетические учреждения, которые развиваются как полноценные межрегиональные центры. Их «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) назвал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико‑генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев.

Среди медико-генетических центров России Куцев выделил Томский национальный исследовательский медицинский центр, который работает еще с 1980-х годов. Специалист также упомянул медико-генетический центр в Екатеринбурге и Ростовский медицинский университет, где проводятся исследования. Среди столичных центров он выделил двух лидеров.

В Москве, понятное дело, свои лидеры: это центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, [Национальный медицинский исследовательский] центр здоровья детей

Сергей Куцевглавный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава

По словам Куцева, в части ведущих медико-генетических центров в 2026 году начнут делать преимплантационное генетическое тестирование и неинвазивное пренатальное тестирование — они уже вошли в ОМС.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Лентой.ру» назвал три ключевых вопроса, которые наиболее остро стоят перед российской системой здравоохранения — одна из проблем относится к доступности врачей-специалистов в регионах. Специалист подчеркивал, что в действующей системе здравоохранения необходимо грамотно выстраивать маршрутизацию пациентов и реализовывать междисциплинарные подходы к их лечению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    Названы истинные намерения Британии по Украине

    ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

    Нападение медведя на мужчину попало на видео

    Россиянам раскрыли секрет здоровых сосудов

    Захарова оценила обещания Запада Армении

    Посетивший ПМЭФ немецкий политик высказался об угрозе преследования

    В АвтоВАЗе рассказали о беспилотных Lada

    В ОАК рассказали об испытаниях тяжелых боевых БПЛА

    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok