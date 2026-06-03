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Забота о себе
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20:32, 3 июня 2026Забота о себе

Россиянина спасли от некроза после нескольких случайных глотков из бутылки

Хирург Мурашов: При случайном проглатывании уксуса нельзя промывать желудок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Россиянина, который случайно выпил уксусную эссенцию, спасли в подмосковном Красногорске. Об этом со ссылкой на заведующего первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николая Мурашова сообщает Life.ru.

Отмечается, что мужчина принял жидкость в бутылке с уксусом за воду и успел сделать несколько глотков, прежде чем понял ошибку. Он почувствовал сильное жжение во рту и слабость, кроме того, у него началась рвота. Россиянин обратился к врачам, его экстренно госпитализировали. Обследование показало химический ожог третьей степени пищевода и желудка. Через пять дней его выписали из больницы.

Мурашов, комментируя случившееся, напомнил, что уксусная эссенция — это концентрированная кислота. «Даже небольшое количество может вызвать тяжелый химический ожог слизистых, который приводит к некрозу тканей, сужению пищевода, а в тяжелых случаях — к перфорации и сепсису. Особенно опасно это для детей и пожилых людей», — предупредил врач.

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Хирург добавил, что тем, кто случайно проглотил уксус, нельзя промывать желудок, пить молоко или пытаться нейтрализовать кислоту щелочью, поскольку это может только усугубить ситуацию. По словам врача, в этом случае необходимо сразу вызвать скорую помощь и до приезда врачей ничего не есть и не пить. Он также посоветовал хранить опасные жидкости только в оригинальной таре с понятной этикеткой и не переливать их в бутылки из-под воды или сока.

Ранее в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего россиянина, случайно выпившего рюмку водки с иголкой. Мужчина заявил, что в свой выходной день обнаружил дома наполненную крепким алкоголем стопку и выпил содержимое.

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