17:34, 15 сентября 2025Забота о себе

Российские врачи спасли выпившего рюмку водки с иголкой мужчину

В Нижнем Тагиле эндоскописты щипцами вытащили иголку из пищевода пациента
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Тагиле эндоскописты спасли россиянина, случайно выпившего рюмку водки с иголкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

54-летний мужчина заявил, что в свой выходной день обнаружил дома наполненную крепким алкоголем стопку и выпил содержимое. На дне емкости оказалась пятисантиметровая игла. «Мог ли он предположить, что жена положила туда для дезинфекции иглу? Опасный предмет за доли секунды попал в желудок и в любую минуту мог начать движение по пищеварительному тракту, создавая потенциальную угрозу жизни», — рассказали врачи.

Пациента удалось спасти без хирургического вмешательства. Во время экстренной эндоскопической операции врач Парвиз Дадашов и бригада профильных специалистов использовали биопсийные щипцы, вытащили иголку и избежали повреждения тканей пищевода пациента. Мужчина смог уйти домой в тот же день, добавили в Минздраве.

Ранее во Владивостоке врачи спасли 60-летнего мужчину, у которого обнаружили огромную опухоль мозга. Отмечается, что мужчина внезапно почувствовал головокружение и сильную головную боль, его госпитализировали.

