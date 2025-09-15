Российские врачи спасли выпившего рюмку водки с иголкой мужчину

В Нижнем Тагиле эндоскописты щипцами вытащили иголку из пищевода пациента

В Нижнем Тагиле эндоскописты спасли россиянина, случайно выпившего рюмку водки с иголкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

54-летний мужчина заявил, что в свой выходной день обнаружил дома наполненную крепким алкоголем стопку и выпил содержимое. На дне емкости оказалась пятисантиметровая игла. «Мог ли он предположить, что жена положила туда для дезинфекции иглу? Опасный предмет за доли секунды попал в желудок и в любую минуту мог начать движение по пищеварительному тракту, создавая потенциальную угрозу жизни», — рассказали врачи.

Пациента удалось спасти без хирургического вмешательства. Во время экстренной эндоскопической операции врач Парвиз Дадашов и бригада профильных специалистов использовали биопсийные щипцы, вытащили иголку и избежали повреждения тканей пищевода пациента. Мужчина смог уйти домой в тот же день, добавили в Минздраве.

