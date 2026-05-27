Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 27 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об условиях пересмотра соглашения о поставках газа в Армению

Депутат Чепа: Россия может пересмотреть соглашение о поставке газа в Армению
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия может в любой момент пересмотреть ранее достигнутые договоренности о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что поводом для этого стал продолжающийся курс Еревана на сближение с Евросоюзом (ЕС).

По словам депутата, Армения уже сделала достаточное количество недружественных шагов в отношении России. При этом все льготы, которые предоставляет Москва, направлены в первую очередь на поддержку армянского народа.

«Как сказал президент России Владимир Путин премьер-министру Николу Пашиняну, на двух стульях сидеть не удастся. В принципе, пересмотр ранее достигнутых договоренностей может произойти в любой момент», — подчеркнул Чепа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс к ЕС. По ее словам, в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке «Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов» от 2 декабря 2013 года. Соответствующее письмо посольство России в Ереване передало министерству территориального управления и инфраструктуры Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok