В России высказались об условиях пересмотра соглашения о поставках газа в Армению

Депутат Чепа: Россия может пересмотреть соглашение о поставке газа в Армению

Россия может в любой момент пересмотреть ранее достигнутые договоренности о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что поводом для этого стал продолжающийся курс Еревана на сближение с Евросоюзом (ЕС).

По словам депутата, Армения уже сделала достаточное количество недружественных шагов в отношении России. При этом все льготы, которые предоставляет Москва, направлены в первую очередь на поддержку армянского народа.

«Как сказал президент России Владимир Путин премьер-министру Николу Пашиняну, на двух стульях сидеть не удастся. В принципе, пересмотр ранее достигнутых договоренностей может произойти в любой момент», — подчеркнул Чепа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс к ЕС. По ее словам, в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке «Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов» от 2 декабря 2013 года. Соответствующее письмо посольство России в Ереване передало министерству территориального управления и инфраструктуры Армении.