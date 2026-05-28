Алла Довлатова обнаружила неожиданную деталь в платье от Юдашкина

17:09, 28 мая 2026

Телеведущая Довлатова обнаружила булавки на арендованном платье от Юдашкина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая и актриса Алла Довлатова обнаружила неожиданную деталь в платье, созданном модельером Валентином Юдашкиным. Подробностями она поделилась с Telegram-каналом «Звездач».

Знаменитость рассказала, что однажды на одну из церемоний арендовала наряд авторства модельера. Однако изделие оказалось недошитым и с булавками на ткани. «Я ему звонила, он говорит: "Все, уже оставь, забудь". Осталось, висит. Я в него, конечно, не влезу», — призналась телеведущая.

Кроме того, звезда вспомнила, как однажды ей подарили «очень дорогое» платье. «Мне платье дали в аренду, оно какое-то было дико дорогое, очень дорогое. И я его порвала каблуком — в результате они мне его отдали», — заключила Довлатова.

В феврале Алла Довлатова раскрыла схему обмана звездного пластического хирурга. Знаменитость рассказала, что решилась на услугу известного врача по бартеру, согласившись за рекламу сделать нитевой лифтинг.

