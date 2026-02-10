Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Ценности
19:46, 10 февраля 2026Ценности

51-летняя телеведущая Довлатова раскрыла схему обмана звездного пластического хирурга

Ведущая Довлатова рассказала о нечестно снятых хирургом Тавберидзе видео с ней
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и актриса Алла Довлатова раскрыла схему обмана звездного пластического хирурга Карла Тавберидзе. Детали публикует издание Starhit.

51-летняя знаменитость рассказала, что решилась на услугу известного врача по бартеру, согласившись за рекламу сделать нитевой лифтинг. Однако, по словам звезды, эксперты стали снимать ее лицо до проведенной процедуры без света, показывая в невыгодном ракурсе.

Он заплатил деньги за рекламу, и мне сделали 100 штук нитей. Но я пришла к нему спустя полтора месяца после пластической операции: у меня была блефаропластика, липофилинг, — уже идеальное лицо. Тогда он выключил свет в помещении, и меня стали снимать снизу в темноте. Мне поставили нитки, включили свет, принесли лампы и начали меня снимать сверху. Я говорю: «А почему вы так делаете? Поставьте камеру прямо, как есть». А потом они монтируют ролик «до и после». У меня вообще никаких изменений не было! Но они так сняли. Мошенничество чистейшей воды!

Алла Довлатователеведущая

Довлатова подчеркнула, что нечестный ролик был снят четыре года назад, однако Тавберидзе опубликовал его повторно и кадры разлетелись в соцсетях. Вследствие этого собеседница издания попросила удалить видео, но получила отказ.

К великому сожалению, когда я начала требовать, чтобы видео убрали, мне сказали, что я уже подписала согласие на публикацию. В договоре мелкими-мелкими буквами было прописано, что я не имею права высказывать претензии. Я как пришла с хорошим лицом, с таким же ушла. Ничего не изменилось! Я попалась на какую-то мошенническую схему… Просто даже не хочу с этими людьми больше иметь никаких контактов. Может быть, они уже и не имеют права держать это видео по договору

Алла Довлатователеведущая

Известно, что Тавберидзе сотрудничал с певицами Анной Семенович, Машей Распутиной, Бьянкой и актером Оскаром Кучерой.

«Маша Распутина меня старше на несколько лет, может, у нее и был результат. Возможно, кому-то эти нити действительно подтягивают лицо. Мне недавно позвонил Григорьев-Аполлонов, я ему сказала как есть. Я не могу сказать, что доктор Карл плохой. Я не знаю, как он с другими людьми взаимодействует. Но видео со мной было нечистоплотным однозначно», — заключила она.

В январе Довлатова раскрыла секрет быстрого похудения. Знаменитость рассказала, что сбросила лишние килограммы за три недели с помощью интервального голодания, ежедневного спорта и аппаратных методик.

