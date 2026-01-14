Реклама

16:35, 14 января 2026
Ценности

51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

51-летняя телеведущая Алла Довлатова похудела с помощью интервального голодания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и актриса Алла Довлатова раскрыла секрет быстрого похудения. Разговор с ней публикует Пятый канал.

51-летняя знаменитость рассказала, что сбросила лишние килограммы за три недели с помощью интервального голодания, ежедневного спорта и аппаратных методик. «Диета такая была: первый прием пищи в 13:00, второй прием пищи в 18:00. Все. Два приема», — пояснила она.

В меню артистки входили бобовые, а также тушеные овощи и мясо. При этом от углеводов Довлатовой пришлось полностью отказаться. Кроме того, она временно исключила из рациона сыр и фрукты, но позволяла себе ягоды.

В заключение ведущая подчеркнула, что не интересуется популярными инъекциями препарата для лечения диабета «Оземпик», который многие знаменитости сейчас применяют для похудения. По ее словам, несколько лет назад она испробовала подобный метод на себе, но больше не хочет повторять такой опыт.

Ранее звезда «Отчаянных домохозяек» Ванесса Уильямс призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения.

