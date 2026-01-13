Звезда «Отчаянных домохозяек» призналась в приеме препарата от диабета ради похудения

Актриса Ванесса Уильямс призналась, что принимает «Мунджаро» ради похудения

Американская певица и актриса Ванесса Уильямс рассказала о приеме препарата от диабета ради похудения. Соответствующее интервью публикует журнал Hello!.

62-летняя звезда телесериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Дурнушка Бетти» призналась, что в течение двух лет ради стройной фигуры принимает препарат «Мунджаро», который предназначен для лечения диабета второго типа. Уильямс объяснила, что в период пременопаузы чувствовала себя потерянной.

«Пременопауза началась у меня в конце сорока, но внезапно, в 51 год, я поняла, как сильно изменилось тело. Я чувствовала себя потерянной, потому что тренировалась так же, ела так же, а организм реагировал совсем не так, как раньше. Когда мне исполнилось 60, я подумала, что хочу прожить долго и выглядеть как можно лучше», — заявила знаменитость.

В июле 2024 года Ванесса Уильямс раскрыла отношение к пластике. Тогда актриса призналась, что больше не собирается прибегать к пластике ради сохранения молодости. По ее словам, она перестала колоть филлеры и ботокс.