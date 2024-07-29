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17:45, 29 июля 2024Ценности

61-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» раскрыла секрет моложавой внешности

61-летняя актриса Ванесса Уильямс делает микротоки ради моложавой внешности

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская певица, автор песен, продюсер, актриса и модель Ванесса Уильямс раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующее интервью публикует издание People.

61-летняя звезда популярных телесериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Дурнушка» призналась, что больше не собирается прибегать к пластике ради сохранения молодости. По ее словам, она перестала колоть филлеры и ботокс, а также никогда не делала подтяжку лица. При этом знаменитость отметила, что регулярно ходит к косметологу, которая проводит ей микротоковую и нанотоковую терапию. «Я хочу выглядеть как я. Я хочу, чтобы люди знали, что это лицо живое», — подчеркнула Уильямс.

Кроме того, артистка уточнила, что принимает свое старение и не стесняется возрастных изменений. «Да, есть морщинки, но это потому, что я слишком долго сидела на солнце. Я люблю солнце, черт возьми!» — объяснила она и добавила, что поддерживает себя в форме с помощью кикбоксинга, плавания и катания на велосипеде.

Ранее известная американская актриса и модель Кристи Бринкли также раскрыла секрет привлекательности. Тогда 70-летняя знаменитость рассказала, что уделяет много времени внешнему виду своих ногтей. По ее словам, это является важной частью ухода за собой.

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      Мария Винар
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