Известная 70-летняя модель раскрыла секрет привлекательности

Модель Кристи Бринкли уделяет много времени ногтям ради привлекательности

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли раскрыла секрет привлекательности. Соответствующий отрывок из интервью журналу Social Life публикует Daily Mail.

70-летняя знаменитость рассказала, что уделяет много времени внешнему виду своих ногтей. По ее словам, это является важной частью ухода за собой. «Мне нравится тратить время на то, чтобы самой привести ногти в порядок. На ногах они всегда красные. Оттенок красного меняется, но сам цвет — нет», — пояснила она.

При этом знаменитость отметила, что всегда делает только педикюр. «Обычно я не заморачиваюсь с руками, потому что я их постоянно пачкаю, когда работаю в саду», — объяснила собеседница издания.

Ранее стало известно, что Кристи Бринкли снялась для журнала Social Life. На размещенном снимке модель позировала в слитном купальнике и рубашке со свободными рукавами.