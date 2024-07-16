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04:15, 16 июля 2024Ценности

Известная 70-летняя модель снялась в купальнике для журнала

Известная модель Кристи Бринкли снялась в купальнике для журнала Social Life

Изображение: Social Life Magazine

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли снялась в откровенном виде для журнала Social Life. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 70-летняя манекенщица предстала в слитном белом купальнике и синей рубашке со свободными рукавами. При этом ее образ дополнил черный кожаный ремень, который она поместила на талии.

Кроме того, можно заметить, что визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся светло-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В марте Кристи Бринкли рассказала о борьбе с раком кожи. Модель призналась, что у нее диагностировали базальноклеточную карциному — злокачественную опухоль базального слоя эпителия.

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      Мария Винар
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