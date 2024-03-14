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13:23, 14 марта 2024Ценности

Американская супермодель рассказала о борьбе с раком

Американская супермодель Кристи Бринкли рассказала о борьбе с раком кожи

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли рассказала о борьбе с раком кожи. Пост на эту тему она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя манекенщица призналась, что у нее диагностировали базальноклеточную карциному — злокачественную опухоль базального слоя эпителия. В конечном итоге медики удалили знаменитости образование, которое она сама обнаружила на лице. Телезвезда показала результат операции на снимке из больницы.

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«Мне повезло, что карциному рано обнаружили. На регулярном приеме у врача я попросила его посмотреть маленькую точку, которую я почувствовала на коже во время нанесения тонального крема. Доктор сразу отправил образцы на биопсию, которая и выявила наличие у меня онкологии. Каждый день защищайте кожу от солнца!» — подчеркнула Бринкли.

В декабре 2023 года актер Борис Щербаков победил рак. Он известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму».

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      Карина Черных
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