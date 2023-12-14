74-летний Борис Щербаков победил рак

Shot: 74-летний народный артист РФ Борис Щербаков победил рак

74-летний народный артист России Борис Щербаков победил рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в феврале этого года медики выявили у актера злокачественную опухоль в почке, после чего Щербаков перенес тяжелое хирургическое вмешательство, в ходе которого ему удалили новообразование и пострадавший орган. На протяжении полугода звезда кино занимался реабилитацией, которая дала свои плоды — врачи диагностировали артисту общее улучшение состояния.

Отмечается, что актер испытывает проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, однако в целом его состояние в норме. Известно, что супруга Щербакова Татьяна Бронзова тоже боролась с раком — после прохождения лечения у нее насупила ремиссия.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра. Сейчас артист продолжает творческую деятельность.

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