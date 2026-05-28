Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 28 мая 2026Мир

Полянский предупредил о беспощадном ответе России на запуск дронов с территории НАТО

Полянский: Ответ России на запуск дронов с территории НАТО будет беспощадным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Ответ Москвы на запуск дронов для атак по России с территории стран НАТО будет жестким и беспощадным. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

«Предположить, что в следующий раз дроны для убийства русских детей будут запущены из стран НАТО, у нас все основания есть. Только не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу, вы его у нас сейчас просто вымаливаете!» — сказал он.

У России уже почти нет надежд на западные элиты в этом вопросе. «Они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания», — добавил Полянский.

Несмотря на это, надежда повлиять на общественное мнение и западных интеллектуалов у Москвы остается, поскольку некоторые из них говорят разумные вещи, подчеркнул дипломат.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире. По словам эксперта, русофобия прибалтийских стран вкупе с ситуацией на Украине, разговорами немецких властей о ремилитаризации и «странным руководством» Франции и Великобритании составляет «идеальный рецепт колоссальной катастрофы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok