Полянский: Ответ России на запуск дронов с территории НАТО будет беспощадным

Ответ Москвы на запуск дронов для атак по России с территории стран НАТО будет жестким и беспощадным. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

«Предположить, что в следующий раз дроны для убийства русских детей будут запущены из стран НАТО, у нас все основания есть. Только не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу, вы его у нас сейчас просто вымаливаете!» — сказал он.

У России уже почти нет надежд на западные элиты в этом вопросе. «Они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания», — добавил Полянский.

Несмотря на это, надежда повлиять на общественное мнение и западных интеллектуалов у Москвы остается, поскольку некоторые из них говорят разумные вещи, подчеркнул дипломат.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что провокации против России превратили Прибалтику в самое опасное место в мире. По словам эксперта, русофобия прибалтийских стран вкупе с ситуацией на Украине, разговорами немецких властей о ремилитаризации и «странным руководством» Франции и Великобритании составляет «идеальный рецепт колоссальной катастрофы».