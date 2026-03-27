На американских долларах впервые появится подпись Трампа

Минфин США: Подпись Трампа на новых долларах — дань уважения его заслугам

На новых бумажных американских долларах впервые появится подпись действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что это первый случай в истории США, когда на американской валюте появится подпись действующего главы государства. Глава Минфина Скотт Бессент назвал эту меру «самым действенным способом признать исторические достижения нашей великой страны и президента».

До этого нормы американского законодательства не позволяли изображать живых людей на купюрах. Однако еще в конце своего первого президентского срока Трамп утвердил закон о редизайне коллекционных монет от 2020 года и внес изменения в части памятных выпусков.

В начале третьей декады марта 2026 года Комиссия по изобразительным искусствам одобрила золотую монету номиналом один доллар с изображением действующего главы Белого дома. Как уточняло агентство Reuters, ее выпуск приурочили к 250-летию США, которое будет отмечаться 4 июля, в День независимости государства.