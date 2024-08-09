Россия сократила добычу нефти

Минэнерго: сокращение добычи нефти превысило целевые показатели ОПЕК+

В июле 2024 года добыча нефти сократилась сильнее, чем в июне, а целевые показатели ОПЕК+ оказались превышены на 67 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.

Отмечается, что это произошло из-за проблем с графиком поставок. Ожидается, что в августе и сентябре ситуация будет исправлена.

Ранее появился прогноз, что странам ОПЕК+ будет непросто сохранять высокие цены на нефть продолжительное время. В 2025 году это станет делать все сложнее, и цена сырья может пойти вниз.

Выяснилось также, что российские нефтяные компании стали бурить намного меньше скважин, чем прежде. С января по июнь пробурили 14,37 километра. Это на 2,5 процента меньше, чем год назад.