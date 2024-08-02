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17:06, 2 августа 2024Экономика

В России стали бурить меньше нефтяных скважин

Bloomberg: бурение нефтяных скважин в России сократилось

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения скважин. Как стало известно агентству Bloomberg, показатели рекордно упали на фоне ограничений ОПЕК+.

С января по июнь в России было пробурено 14,37 километра эксплуатационных скважин. Это на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Bloomberg пишет, что замедление происходит на фоне усиления сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Еще одна причина — снижение нагрузки НПЗ. По оценкам Kasatkin Consulting, в этом году объем эксплуатационного бурения сократится до 29,4 тысячи километров, а в следующем — превысит 30 тысяч.

В начале июня в ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, до этого сделка была рассчитана до конца 2024 года. Сейчас разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки. С января 2025-го общая квота вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки.

Согласно недавнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам июня совокупные доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти снизились на 190 миллионов долларов и опустились до отметки в 16,7 миллиарда.

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      Платон Щукин
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