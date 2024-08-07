Возможность ОПЕК+ удерживать высокие цены на нефть оценили

Bloomberg: ОПЕК+ будет сложно долгое время удерживать цены на нефть выше $75

Странам ОПЕК+ будет сложно удерживать высокие цены на нефть долгое время. Так возможности картеля оценили эксперты Bloomberg.

По мнению колумниста издания Хавьера Бласа, ОПЕК+ смогут сохранять цены на уровне выше 75 долларов за баррель в течение нескольких недель или, возможно, двух-трех месяцев. В 2025 году эта задача осложнится, и стоимость сырья может упасть.

Мировая потребность в нефти продолжает расти — сокращение потребления в Китае компенсируется «безудержным» спросом в Америке, в мае потребление нефти в США увеличилось до рекордных 20,8 миллиона баррелей в день. Даже в Европе спрос на нефть держится довольно хорошо, поскольку продажи электромобилей резко падают, добавил Блас.

«В совокупности в этом году мир будет потреблять как минимум на миллион баррелей в день больше, чем в 2023 году, что соответствует среднему годовому показателю за последние пару десятилетий. Несмотря на предупреждения скептиков, мировой спрос на нефть не падает с обрыва; просто рост замедлился», — отметил он.

На фоне растущей вне ОПЕК добычи, сезонного спада потребления и планируемых поставок больших объемов нефти этой осенью на рынке сложится переизбыток, в результате чего цены на сырье могут упасть.

«Первая половина 2025 года выглядит сложной для ОПЕК +, даже если рост спроса на нефть останется стабильным. Если она не согласится на более низкие цены, она вообще не сможет увеличить добычу. И, возможно, ей придется сократить ее еще больше. Красная линия в 75 долларов может продержаться некоторое время, но недолго», — добавил аналитик.

На торгах на лондонской бирже ICE 5 августа стоимость нефти Brent опустилась до 75,8 доллара за баррель. Это рекордно низкий уровень цен впервые с 9 января 2024 года. Стоимость техасской нефти WTI также опустилась, на минимуме она достигала отметки 72,43 доллара.

Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин ранее предположил, что на фоне действий ОПЕК+ нефтяные котировки вернутся к 80 долларам за баррель. Цены на нефть начали снижаться после публикации слабых данных по рынку труда в США. Кроме того, на падении стоимости отразилась последняя информация о ситуации в экономике Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, добавил он.

