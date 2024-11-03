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20:37, 3 ноября 2024Экономика

Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца года

Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца года не станут повышать добычу. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

В ОПЕК+ входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В ноябре прошлого года они договорились добровольно снизить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

«Восемь стран согласились продлить добровольные корректировки добычи на один месяц до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что добыча нефти начнет увеличиваться с октября, но падение биржевых котировок заставило производителей в сжатые сроки пересмотреть решение. Таким образом рост добычи откладывается уже в третий раз.

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