Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца года

Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца года не станут повышать добычу. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

В ОПЕК+ входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В ноябре прошлого года они договорились добровольно снизить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

«Восемь стран согласились продлить добровольные корректировки добычи на один месяц до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что добыча нефти начнет увеличиваться с октября, но падение биржевых котировок заставило производителей в сжатые сроки пересмотреть решение. Таким образом рост добычи откладывается уже в третий раз.