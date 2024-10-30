ОПЕК+ во второй раз подряд отложит повышение добычи нефти

Reuters: ОПЕК+ готова отложить повышение добычи нефти в декабре из-за низких цен

Повышение добычи нефти странами ОПЕК+ в декабре этого года теперь под вопросом. На фоне резкого падения стоимости сырья участники сделки опять близки к договоренностям о пересмотре планов, что уже случалось ранее. Об этом со ссылкой на три источника пишет Reuters.

Предполагалось, что добыча увеличится на 180 тысяч баррелей в сутки еще в октябре, но падение биржевых котировок до минимальных за три года уровней заставило производителей в сжатые сроки пересмотреть и решение отложить рост.

Один из собеседников агентства признал, что ОПЕК+ беспокоит слабый спрос на нефть, что вкупе с увеличением предложения может дать слишком сильный обвал в ценах. Одним из главных факторов остается негатив в Китае, которому не удается выйти на устойчивую траекторию роста. Соответственно, ожидания спроса пересматриваются вниз.

Эта информация поддержала сырье на текущих торгах, но стоимость сорта Brent по-прежнему находится в районе 72 долларов за баррель, что значительно меньше желаемого.

Цены на нефть резко выросли в начале октября на угрозе начала крупного военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана. Эксперты не исключали, что Израиль в ответ на беспрецедентную ракетную атаку нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Исламской республики, а та в ответ перекроет Ормузский пролив, через который проходит большая часть арабской нефти. Однако когда Тель-Авив ограничился разрушением военных объектов, а Тегеран отказался от ответа, цены рухнули.

Главной проблемой ОПЕК+ в вопросе сохранения текущего уровня добычи остается недовольство значительной части участников таким положением дел. Они считают квоты несправедливыми и хотели бы продавать больше нефти на мировой рынок, а не смотреть, как их долю забирают не входящие в объединение поставщики, в первую очередь США.

По оценке Всемирного банка, в следующем году мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума на фоне переизбытка предложения нефти на глобальном рынке.