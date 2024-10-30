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08:35, 30 октября 2024Экономика

Мировым ценам на нефть предрекли резкий спад

Всемирный банк: в 2025 году средняя цена Brent составит 73 доллара за баррель

Фото: Nick Oxford / Reuters

В следующем году мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума на фоне переизбытка предложения нефти на глобальном рынке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Всемирного банка (ВБ).

Согласно ожиданиям экспертов, в 2024 году средняя биржевая стоимость барреля эталонной североморской марки нефти Brent составит 80 долларов. Что касается перспектив на 2025-й, аналитики прогнозируют спад этого показателя до 73 долларов. В 2026 году тенденция продолжится, а средняя стоимость Brent опустится до 72 долларов. В 2024-м спад стоимости сырьевых товаров, по мнению экспертов, составит три процента, а в 2025-м — пять процентов.

Удешевление сырья эксперты ВБ связали прежде всего с превышением глобального предложения над спросом. Так, в 2025 году избыток нефти на мировом рынке составит 1,2 миллиона баррелей в сутки. Подобную отметку показатель превышал лишь дважды за последние несколько десятилетий — при обвале цен на нефть в 1998 году на фоне азиатского экономического кризиса и во время пандемии коронавируса.

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Удешевление Brent невыгодно для российского бюджета, который сверстан с учетом стоимости флагманской отечественной марки сырья Urals. В настоящее время баррель этого вида нефти торгуется с дисконтом к Brent в 12,5 доллара за баррель. В среднесрочной перспективе эта скидка может вырасти, допускают эксперты. При цене отсечения «бюджетного правила» в 60 долларов за баррель удешевление Urals может вызвать рост трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вместо его пополнения в ближайшие годы, пришли к выводу аналитики.

Ранее аналитики крупных нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura спрогнозировали падение биржевых цен на Brent до 60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. Эксперты тогда также связали свою оценку с заметным превышением глобального предложения сырья над спросом. Кроме того, на подобную динамику, по их мнению, окажет влияние замедление темпов роста экономики Китая, который является одним из крупнейших потребителей этого вида сырья.

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      Анатолий Акулов
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