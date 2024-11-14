Россия заметно нарастила вывоз нефти

МЭА: экспорт российской нефти в октябре вырос на 130 тысяч баррелей в сутки

По итогам октября Россия нарастила экспорт нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, до 4,87 миллиона в день. Об этом сообщается в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период заметно увеличились и среднесуточные объемы поставок российской нефти в Турцию. Эта средиземноморская страна принимала в своих терминалах в среднем 840 тысяч баррелей в сутки. Прирост составил 210 тысяч баррелей. При этом около 800 тысяч баррелей российской нефти ежедневно следовали в неизвестном направлении, отмечается в обзоре сотрудников агентства.

С учетом нефтепродуктов среднесуточные объемы российского нефтяного экспорта по итогам второго месяца осени сократились на 90 тысяч баррелей и составили 7,3 миллиона. Ежедневные поставки нефтепродуктов из РФ в октябре оказались на уровне в 2,48 миллиона баррелей, заключили в МЭА.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна в октябре сократила закупки российского сырья на 10 процентов. Снижение импорта со стороны одного из главных покупателей нефти из РФ он связал с высокой ценовой конкуренцией на мировом энергетическом рынке. Подобное решение не носило стратегический характер. Все дело в том, что альтернативные поставщики предлагали Нью-Дели приобрести нефть по более низким ценам, чем российские.