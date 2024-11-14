Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 14 ноября 2024Экономика

Россия заметно нарастила вывоз нефти

МЭА: экспорт российской нефти в октябре вырос на 130 тысяч баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам октября Россия нарастила экспорт нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, до 4,87 миллиона в день. Об этом сообщается в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период заметно увеличились и среднесуточные объемы поставок российской нефти в Турцию. Эта средиземноморская страна принимала в своих терминалах в среднем 840 тысяч баррелей в сутки. Прирост составил 210 тысяч баррелей. При этом около 800 тысяч баррелей российской нефти ежедневно следовали в неизвестном направлении, отмечается в обзоре сотрудников агентства.

С учетом нефтепродуктов среднесуточные объемы российского нефтяного экспорта по итогам второго месяца осени сократились на 90 тысяч баррелей и составили 7,3 миллиона. Ежедневные поставки нефтепродуктов из РФ в октябре оказались на уровне в 2,48 миллиона баррелей, заключили в МЭА.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна в октябре сократила закупки российского сырья на 10 процентов. Снижение импорта со стороны одного из главных покупателей нефти из РФ он связал с высокой ценовой конкуренцией на мировом энергетическом рынке. Подобное решение не носило стратегический характер. Все дело в том, что альтернативные поставщики предлагали Нью-Дели приобрести нефть по более низким ценам, чем российские.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      За ранения на СВО теперь будут платить по-новому. Как изменились выплаты?

      В НАТО заявили о возможном пересмотре механизма финансирования

      В Кремле объяснили положения указа Путина о выплатах бойцам СВО

      В Китае обеспечили площадку для запуска Tianzhou-8

      В Кремле объяснили отношение Путина к увеличению поддержки участников СВО

      Назван способ ускорить создание рельефного пресса

      Боксеру сделали стрижку во время боя на ринге

      Захарова сравнила политику США с белкой

      Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом

      На Украине допустили заморозку по линии фронта в обмен на гарантии безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше