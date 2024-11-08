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10:36, 8 ноября 2024Экономика

Один из главных покупателей российской нефти заметно снизил ее закупки

Министр Пури: Индия сократила закупки российской нефти на 10 процентов в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам октября Индия, являющаяся наряду с Китаем главным покупателем российской нефти, сократила ее закупки на десять процентов. Об этом заявил министр нефти и природного газа азиатской страны Хардип Сингх Пури, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что снижение закупок российского сырья не было стратегическим решением Нью-Дели. Сокращение импорта сырья из РФ произошло из-за высокой конкуренции на мировом энергетическом рынке. Конкуренты России, пояснил Пури, предложили Индии поставлять нефть «по той же конкурентоспособной цене». «Если вы не получаете (сырье — прим. «Ленты.ру») от одного, вы получаете от кого-то другого», — отметил индийский министр.

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Пури добавил, что решение Индии сконцентрироваться на закупках российской нефти во время нестабильности на мировом рынке в феврале 2022 года помогло предотвратить резкий скачок цен на сырье. По его словам, если бы азиатская страна тогда отказалась от импорта нефти из РФ, сырьевые котировки взлетели бы до 200 долларов за баррель. «Так что я думаю, что мы оказали всем услугу», — заключил он.

После начала боевых действий на Украине и последовавшего за этим введения западных санкций в отношении российской нефти РФ переориентировала часть поставок сырья в восточном направлении, главным образом в Китай и Индию. Эти две страны стали основными импортерами нефти из России. Осенью 2024 года, по данным аналитической компании Vortexa, РФ сохранила за собой статус главного поставщика сырья в Индию, ее доля в структуре импорта азиатской страны составила 39 процентов. В период с апреля по сентябрь 2024 года Россия нарастила экспорт нефти по этому направлению на 2,5 процента в годовом выражении.

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